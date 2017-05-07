Сегодня во Франции проходит второй тур президентских выборов

В борьбе за пост президента Франции участвуют кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон.

Напомним, что Эммануэль Макрон победил в теледебатах с лидером партии Марин Ле Пен перед вторым туром выборов президента Франции. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским институтом Elabe по заказу телеканала BFM

Как сообщал УНН, последний день предвыборной кампании во второй тур голосования за президента Франции, в пятницу, 5 мая, отличился рядом акций протестов в стране .