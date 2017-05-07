Сьогодні у Франції проходить другий тур президентських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Франції сьогодні проходить другий тур виборів президента країни, за підсумками якого буде обраний новий глава держави, передає УНН.
У боротьбі за пост президента Франції беруть участь кандидат від партії “Національний фронт” Марін Ле Пен і лідер руху “Вперед!” Еммануель Макрон.
Нагадаємо, що Еммануель Макрон переміг в теледебатах з лідером партії Марін Ле Пен перед другим туром виборів президента Франції. Про це свідчать дані опитування, проведеного дослідницьким інститутом Elabe за замовленням телеканалу BFM
Як повідомляв УНН, останній день передвиборчої кампанії до другого туру голосування за президента Франції, у п’ятницю, 5 травня, відзначився низкою акцій протестів у країні.