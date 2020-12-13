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Сегодня Тихановская начала свой визит в Брюссель и Берлин

Сегодня Тихановская начала свой визит в Брюссель и Берлин

Киев  •  УНН

 • 19088 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13-16 декабря посетит с рабочим визитом Берлин и Брюссель. Об этом говорится на сайте Тихановской, передает УНН.

“13-16 декабря Светлана Тихановская посетит с рабочим визитом Берлин и Брюссель, чтобы выполнить самую неотложную задачу: остановить насилие и беззаконие против беларусов. Это первый шаг к политическому диалогу, который должен привести к разрешению политического кризиса в Беларуси и новым президентским выборам”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в Берлине Тихановская встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, вице-президентом Бундестага Клаудией Рот, главами комиссий по иностранным делам и правам человека Норбертом Рёттгеном и Гиде Йенсен соответственно. Она также встретится с Яном Хеккером, советником канцлера Ангелы Меркель по внешней политике.

“Тихановскую приглашают принять участие в экуменической молитве и дискуссии в Берлинском соборе. Она также примет участие в акции солидарности беларусской диаспоры RAZAM и встретится с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич”, — отмечается в сообщении.

Также в Брюсселе Тихановская встретится с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо и проведет ряд встреч в структурах ЕС: Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности; Вера Юрова, вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности; Оливер Варели, уполномоченный по вопросам соседства и расширения; Иман Гилмор, специальный представитель ЕС по правам человека.

“Состоится ряд встреч с членами Европейского парламента (ЕП) и политическими группами, включая президента Европарламента Давида Сассоли, вице-президента Хейди Хауталу и докладчика по Беларуси Пятраса Ауштравичюса в Комитете иностранных дел. Светлана Тихановская также выступит на совместном заседании комитетов по иностранным делам, развитию, правам человека и делегации по связям с Беларусью”, — говорится в сообщении.

В Брюсселе Светлана Тихановская также примет участие в мероприятиях, посвященных вручению Премии Сахарова, которая в этом году вручается группе беларусов в знак признания их стремления к свободе.

Напомним, офис одной из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской подготовил Концепцию новых выборов, которая содержит “10 принципов свободных выборов нового президента Республики Беларусь”.

Ранее Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период.

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