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Сьогодні Тіхановська розпочала свій візит до Брюсселя та Берліна

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська 13-16 грудня відвідає з робочим візитом Берлін і Брюссель. Про це йдеться на сайті Тіхановської, передає УНН.

“13-16 грудня Світлана Тіхановська здійснить робочий візит до Берліна і Брюссель, щоб виконати найбільш нагальне завдання: зупинити насильство і беззаконня проти білорусів. Це перший крок до політичного діалогу, який повинен привести до розв’язання політичної кризи в Білорусі і нових президентських виборів”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в Берліні Тіхановська зустрінеться з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле, віце-президентом Бундестагу Клаудією Рот, главами комісій у закордонних справах і прав людини Норбертом Рьоттгеном і Гіде Йенсен відповідно. Вона також зустрінеться з Яном Хеккером, радником канцлерки Ангели Меркель з питань зовнішньої політики.

“Тіхановську запрошують взяти участь в екуменічній молитві і дискусії в Берлінському соборі. Вона також візьме участь в акції солідарності білоруської діаспори RAZAM і зустрінеться з лауреатом Нобелівської премії з літератури Світланою Алексієвич”, — наголошується в повідомленні.

Також в Брюсселі Тіхановська зустрінеться з прем’єр-міністром Бельгії Олександром де Кроо і проведе ряд зустрічей в структурах ЄС: Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки; Вєра Юрова, віце-президент Європейської комісії з питань цінностей і прозорості; Олівер Варелі, уповноважений з питань сусідства і розширення; Іман Гілмор, спеціальний представник ЄС з прав людини.

“Відбудеться ряд зустрічей з членами Європейського парламенту (ЄП) і політичними групами, включно з президентом Європарламенту Давідом Сассолі, віце-президентом Хейді Хауталі і доповідача по Білорусі Пятраса Ауштравічюса в Комітеті закордонних справ. Світлана Тіхановська також виступить на спільному засіданні комітетів у закордонних справах, розвитку, прав людини і делегації по зв’язках з Білоруссю”, — йдеться в повідомленні.

У Брюсселі Світлана Тіхановська також візьме участь у заходах, присвячених врученню Премії Сахарова, яка в цьому році вручається групі білорусів в знак визнання їх прагнення до свободи.

Нагадаємо, офіс однієї з лідерів білоруської опозиції Світлани Тіхановської підготував Концепцію нових виборів, яка містить “10 принципів вільних виборів нового президента Республіки Білорусь”.

Раніше Світлана Тіхановська заявила про готовність очолити Білорусь в перехідний період.

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