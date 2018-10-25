Сегодня суд начнет рассмотрение дела об избиении Найема
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Шевченковский районный суд Киева сегодня начнет рассмотрение уголовного производства относительно избиения народного депутата Мустафы Найема. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает УНН.
"На 14 ч. 00 мин. 25 октября 2018 года назначено судебное заседание в уголовном производстве по обвинению Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича, Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмед-Абубакаровича в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.122, ч.2 ст .296 УК Украины, обвиняемых в совершении хулиганских действий в отношении народного депутата Украины Мустафы-Маси Найема", - рассказали в пресс-службе.
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Как сообщал УНН, 19 сентября правоохранители завершили следствие в уголовном производстве по нападению на народного депутата Украины Мустафу Найема. Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.
Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести. Для всех задержанных выбрали меры пресечения.
Позже стало известно, что правоохранители Азербайджана отказались выдавать подозреваемого в избиении в центре Киева народного депутата Мустафы Найема.