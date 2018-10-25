Сьогодні суд розпочне розгляд справи щодо побиття Найєма
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд Києва сьогодні розпочне розгляд кримінального провадження щодо побиття народного депутата Мустафи Найєма. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду, передає УНН.
"На 14 год. 00 хв. 25 жовтня 2018 року призначено судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича, Темербулатова Умолта Руслановича, Саітова Ахмеда-Абубакаровича у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.122, ч.2 ст.296 КК України, обвинувачених у здійсненні хуліганських дій стосовно народного депутата України Мустафи-Масі Найєма", - розповіли у прес-службі.
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Як повідомляв УНН, 19 вересня правоохоронці завершили слідство у кримінальному провадженні щодо нападу на народного депутата України Мустафу Наєма. Найєма побили увечері 30 квітня біля Бессарабського ринку.
Трьом зловмисникам, які напали на народного депутата, оголосили підозру. Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо вдарив депутата в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження середньої тяжкості. Для усіх затриманих обрали запобіжні заходи.
Пізніше стало відомо, що правоохоронці Азербайджану відмовилися видавати підозрюваного у побитті в центрі Києва народного депутата Мустафи Найєма.