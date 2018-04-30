В Києві невідомі побили нардепа Найєма
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В центрі Києва невідомі побили народного депутата України Мустафу Найєма. Про це політик написав в мережі Facebook, передає УНН.
"Друзі, до вас можуть дійти новини про подію з моєю участю. В цілому, нічого екстраординарного. Кубик на перехресті бульвару Шевченка з Хрещатиком вирішив, що у нього більше прав і спробував підрізати. Я таке не люблю. Особливо мажорів і машини супроводу. Якщо підрізають, поводяться по-хамськи і з гонором, що не поступаюся принципово. Загалом, перегородив дорогу. Почалася перепалка. Викликав 102. Водій і пасажир кубика помінялися місцями і вирішили викликати своїх хлопців. Приїхали хлопці, людини чотири-п'ять. Перепалка закінчилася бійкою. Ну, як бійкою - дали в щелепу, далі якийсь час пам'ятаю смутно; наздогнати не вийшло. Тепер в лікарні", - написав нардеп.
Як повідомляв УНН, між народними депутатами Сергієм Мельничуком і Дмитром Ліньком сталася сутичка після їх участі в програмі в ефірі одного з українських телеканалів.