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Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве неизвестные избили депутата Найема

Киев • УНН

 • 16674 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В центре Киева неизвестные избили народного депутата Украины Мустафу Найем. Об этом политик написал в сети Facebook, передает УНН.

В Киеве неизвестные избили депутата Найема

"Друзья, к вам могут прийти новости о событии с моим участием. В целом, ничего экстраординарного. Кубик на перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попытался подрезать. Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, хамят и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, перегородил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице", - написал нардеп.

Как сообщал УНН, между народными депутатами Сергеем Мельничуком и Дмитрием лень произошло столкновение после их участия в программе в эфире одного из украинских телеканалов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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