В Киеве неизвестные избили депутата Найема

"Друзья, к вам могут прийти новости о событии с моим участием. В целом, ничего экстраординарного. Кубик на перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попытался подрезать. Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, хамят и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, перегородил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице", - написал нардеп.

Как сообщал УНН, между народными депутатами Сергеем Мельничуком и Дмитрием лень произошло столкновение после их участия в программе в эфире одного из украинских телеканалов.