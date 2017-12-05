Сегодня стартуют игры заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 449 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 13932 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 93754 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109289 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129662 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106240 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107949 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113194 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117412 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123196 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сегодня стартуют игры заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов

Сегодня стартуют игры заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 15947 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Матчами в квартетах А, В, С, D начнется шестой тур групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН.

В группе В состоится противостояние двух лидеров - "ПСЖ" и "Баварии", которые уже попали в 1/8 финала. Чтобы сместить французов с первого места, "Баварии" необходимо выигрывать с разницей в четыре мяча. Немецкий гранд отпраздновал победы над "ПСЖ" в двух последних домашних матчах - 5:1 и 2:0.

Среди потерь у мюнхенцев - Нойер, Роббен, Тьяго, Бернат. У парижан не выступит Мотта.

В группе С лидер соревнований лондонский "Челси" примет мадридский "Атлетико". "Синие" уже гарантировали себе путевку в следующий раунд, "матрасникам" необходимо побеждать и надеяться на потерю очков "Ромы" в игре с "Карабахом", чтобы выйти в плей-офф.

Пары других поединков:

"Барселона" - "Спортинг";

"Бенфика" - "Базель";

"Манчестер Юнайтед" - "ЦСКА";

"Олимпиакос" - "Ювентус";

"Селтик" - "Андерлехт".

Добавим также, все восемь баталий начнутся в 21:45.

Как сообщал УНН, лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" обнародовал заявку футболистов , которые отправятся в Украину на решающую встречу игрового этапа Лиги чемпионов с донецким "Шахтером".

Украинские Национальные Новости

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