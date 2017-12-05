Сегодня стартуют игры заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Матчами в квартетах А, В, С, D начнется шестой тур групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН.
В группе В состоится противостояние двух лидеров - "ПСЖ" и "Баварии", которые уже попали в 1/8 финала. Чтобы сместить французов с первого места, "Баварии" необходимо выигрывать с разницей в четыре мяча. Немецкий гранд отпраздновал победы над "ПСЖ" в двух последних домашних матчах - 5:1 и 2:0.
Среди потерь у мюнхенцев - Нойер, Роббен, Тьяго, Бернат. У парижан не выступит Мотта.
В группе С лидер соревнований лондонский "Челси" примет мадридский "Атлетико". "Синие" уже гарантировали себе путевку в следующий раунд, "матрасникам" необходимо побеждать и надеяться на потерю очков "Ромы" в игре с "Карабахом", чтобы выйти в плей-офф.
Пары других поединков:
"Барселона" - "Спортинг";
"Бенфика" - "Базель";
"Манчестер Юнайтед" - "ЦСКА";
"Олимпиакос" - "Ювентус";
"Селтик" - "Андерлехт".
Добавим также, все восемь баталий начнутся в 21:45.
Как сообщал УНН, лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" обнародовал заявку футболистов , которые отправятся в Украину на решающую встречу игрового этапа Лиги чемпионов с донецким "Шахтером".