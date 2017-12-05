Сьогодні стартуватимуть ігри заключного туру групової стадії Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Матчами в квартетах А, В, С, D розпочнеться шостий тур групової стадії Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН.
У групі В відбудеться протистояння двох лідерів - "ПСЖ" і "Баварії", які вже потрапили до 1/8 фіналу. Аби змістити французів з першого місця, "Баварії" необхідно вигравати з різницею в чотири м'ячі. Німецький гранд відсвяткував перемоги над "ПСЖ" в двох останніх домашніх матчах - 5:1 і 2:0.
Серед втрат у мюнхенців – Нойер, Роббен, Тьяго, Бернат. За парижан не виступить Тьяго Мотта.
У групі С лідер змагань лондонський "Челсі" прийматиме мадридський "Атлетіко". "Сині" вже гарантували собі путівку до наступного раунду, "матрацникам" необхідно перемагати та надіятися на втрату очок "Роми" у грі з "Карабахом", щоб вийти в плей-оф.
Пари інших поєдинків:
"Барселона" – "Спортінг";
"Бенфіка" – "Базель";
"Манчестер Юнайтед" – "ЦСКА";
"Олімпіакос" – "Ювентус";
"Селтік" – "Андерлехт".
Додамо також, усі вісім баталій розпочнуться о 21:45.
Як повідомляв УНН, лідер чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" оприлюднив заявку футболістів, які вирушать в Україну на вирішальну зустріч ігрового етапу Ліги чемпіонів із донецьким "Шахтарем".