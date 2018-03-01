Сегодня Рада рассмотрит назначение нового главы НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Сегодня Верховная Рада Украины должна рассмотреть вопрос увольнения председателя НБУ Валерии Гонтаревой, и назначение ее преемника. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Так, на повестке дня зарегистрировано постановление об увольнении председателя НБУ, где доклад по документу сделает представитель Президента Украины Ирина Луценко. После этого, парламент должен рассмотреть вопрос назначены на эту должность Якова Смолия.
Добавим, что ранее фракции БПП и Народный фронт решили поддержать кандидатуру Смолия на должность главы НБУ, который сейчас является и.о. главы Нацбанка Украины.
Справка: Яков Смолий - экономист, банкир. Родился в селе Вербовец Тернопольской области.
Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "Прикладная математика", получив квалификацию математика.
Заместитель Председателя Национального банка Украины по 25 апреля 2014, первый заместитель Председателя Национального банка Украины - с октября 2016 (был ответственным за такое направление, как оборот наличных, развитие платежных систем). С 11 мая 2017 - и. о. Председателя Национального банка Украины.
Член Правления НБУ.
В 2016 году задекларировал задекларировал совокупный доход 18,6 млн грн. Также задекларировал около 4 млн долларов США на банковских счетах.
В 2016 году (как и в 2014 - 2015 годах) Смолий задекларировал жилой дом площадью 418,8 кв. м, апартаменты площадью 177,6 кв. м и дом семейного отдыха площадью 276,9 кв. м. Он также владеет другим недвижимым имуществом (земельными участками и офисами) общей площадью более 13 тыс. кв. м. Его жена имеет в собственности квартиру общей площадью 223,1 кв. м.
Во владении семьи Якова Смолия находятся долговые ценные бумаги, инвестиционные сертификаты и акции на общую сумму почти 64 млн. гривен, а также активы в виде корпоративных прав ряда компаний на сумму более 10,7 млн гривен.
После назначения и.о. главой НБУ, когда Валерия Гонтарева пошла в бессрочный отпуск, Смолий сообщил, что продолжит существующую политику регулятора до назначения нового председателя.