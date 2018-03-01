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Сьогодні Рада розгляне призначення нового голови НБУ

Сьогодні Рада розгляне призначення нового голови НБУ

Київ • УНН

 • 9365 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні Верховна Рада України повинна розглянути питання звільнення голови НБУ Валерії Гонтаревої, та призначення її наступника. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Так, на порядку денному зареєстрована постанова про звільнення голови НБУ, де доповідь по документу зробить представник Президента України Ірина Луценко. Після цього, парламент повинен розглянути питання призначені на цю посаду Яківа Смолія.

Додамо, що раніше фракції БПП та Народний фронт вирішили підтримати кандидатуру Я.Смолія на посаду голови НБУ, який наразі є в.о. голови Нацбанку України.

Довідка УНН: Яків Смолій – економіст, банкір. Народився у селі Вербовець Тернопільської області.

Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Прикладна математика», здобувши кваліфікацію математика.

Заступник Голови Національного банку України з 25 квітня 2014, перший заступник Голови Національного банку України — з жовтня 2016 (був відповідальним за такий напрям, як обіг готівки, розвиток платіжних систем). З 11 травня 2017 — в. о. Голови Національного банку України.

Член Правління НБУ.

У 2016 році задекларував задекларував сукупний дохід 18,6 млн грн. Також задекларував близько 4 млн доларів США на банківських рахунках.

У 2016 році (як і у 2014 – 2015 роках) Смолій задекларував житловий будинок площею 418,8 кв. м, апартаменти площею 177,6 кв. м та будинок сімейного відпочинку площею 276,9 кв. м. Він також володіє іншим нерухомим майном (земельними ділянками та офісами) загальною площею понад 13 тис. кв. м. Його дружина має у власності квартиру загальною площею 223,1 кв. м.

У володінні сім’ї Якова Смолія знаходяться боргові цінні папери, інвестиційні сертифікати та акції на загальну суму майже 64 млн. гривень, а також активи у вигляді корпоративних прав низки компаній на суму понад 10,7 млн. гривень.

Після призначення в.о. головою НБУ, коли Валерія Гонтарева пішла у безстрокову відпустку, Смолій повідомив, що продовжить існуючу політику регулятора аж до призначення нового голови.

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