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Сегодня президент Украины представит документ с гарантиями безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 484313 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Изданию The Guardian глава ОП Андрей Ермак анонсировал первый документ с предложениями по гарантиям безопасности для Украины. Отдельно он пишет, что гарантии – это не альтернатива НАТО, а скорее система, которая не даст россии возможности помешать вступлению Украины в Альянс, передает УНН.

Сегодня президент Украины представит документ с гарантиями безопасности для Украины

Детали

Если Запад действительно верит в такие принципы, то он обязательно должен поддержать демократически избранное правительство Украины всеобъемлющими гарантиями безопасности, которые заменят несостоявшийся Будапештский меморандум, отмечает Ермак.

“Мы сосредоточены на борьбе и победе в войне, но мы уже начали процесс получения гарантий от наших союзников. Мы создали рабочую группу высокого уровня – сопредседателем меня и бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, в том числе Уильям Хейг, бывший министр иностранных дел Великобритании, Кевин Радд, бывший премьер-министр Австралии, и Карл Бильдт, бывший премьер-министр Швеции", - сообщил глава ОП изданию.

Хотя долгосрочной целью Украины остается членство в НАТО, Киев понимает, что нынешняя воинственность россии усложняет ее достижения.

"Между тем, однако, нам нужны гарантии, что юридически обязывают наших союзников по поставке оружия, обмена разведывательными данными, поддержки нашей обороны и защиты нашей экономики", - говорится в сообщении The Guardian.

Цитата

"Мы знаем достаточно, чтобы быть уверенными, что нет такого мирного соглашения, под которым россия поставила бы свою подпись и придерживалась своего слова. Учитывая ее действия в Сирии и ее поведение после захвата Крыма, должно быть очевидно, что Москва использует мирные переговоры как отвлечение и ловушку, а не как решение. россия нарушила Минское и Нормандское соглашения сразу после подписания и в течение восьми лет не выполнила полностью ни одного из своих обязательств. На сегодняшний день россия нарушила все основные нормы и принципы международного права. Нет нормы, которую Украина может принять как независимое государство, с которым россия когда-нибудь сможет жить. Украинцы это знают и именно поэтому продолжают сопротивляться агрессору. Они продолжают борьбу за свободу", – рассказал Андрей Ермак.

В итоге он отметил: "Если Украина упадет, какая страна будет следующей? Столкнувшись с агрессором, зря надеяться на мир из-за призывов к справедливости: вы не получите ни того, ни другого".

Он призвал не повторять ошибок прошлого. Новые гарантии для Украины должны быть крепкими и эффективными. По его мнению, безопасность Украины сделает мир более безопасным.

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