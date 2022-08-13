Сьогодні президент України представить документ із гарантіями безпеки для України

Деталі

Якщо Захід дійсно вірить у такі принципи, то він обов'язково має підтримати демократично обраний уряд України всеосяжними гарантіями безпеки, які замінять Будапештський меморандум, що не відбувся, зазначає Єрмак.

"Ми зосереджені на боротьбі та перемозі у війні, але ми вже розпочали процес отримання гарантій від наших союзників. Ми створили робочу групу високого рівня - співголовою мене та колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена. До членів входять деякі з наших найближчих друзів, у тому числі Вільям Хейг, колишній міністр закордонних справ Великої Британії, Кевін Радд, колишній прем'єр-міністр Австралії, і Карл Більдт, колишній прем'єр-міністр Швеції", - повідомив голова ОП виданню.

Хоча довгостроковою метою України залишається членство в НАТО, Київ розуміє, що нинішня войовничість росії ускладнює її досягнення.

"Тим часом, однак, нам потрібні гарантії, що юридично зобов'язують наших союзників щодо постачання зброї, обміну розвідувальними даними, підтримки нашої оборони та захисту нашої економіки", - йдеться в повідомленні The Guardian.

Цитата

"Ми знаємо достатньо, щоб бути впевненими, що немає такої мирної угоди, під якою росія поставила б свій підпис і дотрималася свого слова. Враховуючи її дії в Сирії та її поведінку після захоплення Криму, має бути очевидним, що Москва використовує мирні переговори як відволікання та пастку, а не як рішення. росія порушила Мінську та Нормандську угоди відразу після підписання і протягом восьми років не виконала повністю жодного зі своїх зобов'язань. На сьогоднішній день росія порушила всі основні норми та принципи міжнародного права. Немає норми, яку Україна може прийняти як незалежна держава, з якою росія колись зможе жити. Українці це знають і саме тому продовжують чинити опір агресору. Вони продовжують боротьбу за свободу", - розповів Андрій Єрмак.

В підсумку він зазначив: "Якщо Україна впаде, яка країна буде наступною? Зіткнувшись з агресором, даремно сподіватися на світ через заклики до справедливості: ви не отримаєте ні того, ні іншого".

Він закликав не повторювати помилок минулого. Нові гарантії для України мають бути міцними та ефективними. На його думку, безпека України зробить світ безпечнішим.