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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113140 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 132282 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106892 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108831 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108709 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131969 просмотра

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Сегодня православные будут отмечать Сочельник

Сегодня православные будут отмечать Сочельник

Киев  •  УНН

 • 16132 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Сегодня Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью, передает УНН.

В этот день завершается Рождественский пост. На столе должно быть 12 постных блюд в честь 12 апостолов.

Одна из главных традиций празднования православного Сочельника — приготовление углу. Это блюдо, которое состоит из размоченного зерна пшеницы, заправленного медом и фруктами, вечером ест вся семья.

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Сочельник является поводом для того, чтобы все родные и близкие собрались за одним столом после появления первой звезды на вечернем небе. Именно с появлением уже можно начинать колядовать. По библейскому преданию, именно она указала волхвам место рождения Иисуса.

Обряд колядования имеет еще дохристианские корни, когда наши предки почитали Солнце праздником Коляды.

Когда приходят колядники, важно первым в дом впустить парня. Согласно обычаю, он принесет в дом мир и благополучие.

Вечером в храмах начнутся торжественные богослужения, напоминающие о великом событии, с которого начался отсчет новой эры.

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Ранее в Сочельник клали пучок сена на стол, поскольку Иисус Христос родился в яслях, где было много сена.

Существует на Сочельник и погодное поверье: если на богатую кутью иней или снег — то лето будет дождливым.

Напомним, в храмах ПЦУ прозвучала общая молитва благодарности в честь годовщины Томосу.

Украинские Национальные Новости

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