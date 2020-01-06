Сьогодні православні відзначатимуть Святвечір
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Сьогодні Україна і весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, відзначають Святвечір, або Багату кутю, передає УНН.
Цього дня завершується Різдвяний піст. На столі має бути 12 пісних страв, на честь 12 апостолів.
Одна з головних традицій святкування православного Святвечора — приготування куті. Цю страву, яка складається з розмоченого зерна пшениці, заправленого медом і фруктами, ввечері їсть вся сім’я.
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Святвечір є приводом для того, щоб всі рідні і близькі зібралися за одним столом після появи першої зірки на вечірньому небі. Саме з її появою вже можна починати колядувати. За біблійним переказом, саме вона вказала волхвам місце народження Ісуса.
Обряд колядування має ще дохристиянські коріння, коли наші пращури вшановували Сонце святом Коляди.
Коли приходять колядники, важливо першим до хати впустити хлопця. Згідно зі звичаєм, він принесе в домівку мир та добробут.
Увечері в храмах почнуться урочисті богослужіння, що нагадують про велику подію, з якої почався відлік нової ери.
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Раніше на Святвечір клали пучок сіна на стіл, оскільки Ісус Христос народився в яслах, де було багато сіна.
Існує на Святвечір і погодне повір’я: якщо на багату кутю іній або сніг — то літо буде дощовим.
Нагадаємо, у храмах ПЦУ пролунала спільна молитва вдячності на честь річниці Томосу.