Сегодня православные будут отмечать Сочельник

В этот день завершается Рождественский пост. На столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12-ти апостолов.

Одна из главных традиций празднования православного Сочельника - приготовление кутьи. Это блюдо, которое состоит из размоченного зерна пшеницы, заправленного медом и фруктами, вечером ест вся семья.

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Сочельник является поводом для того, чтобы все родные и близкие собрались за одним столом после появления первой звезды на вечернем небе. Именно с появлением уже можно начинать колядовать. По библейскому преданию, именно она указала волхвам место рождения Иисуса.

Обряд колядования имеет еще дохристианские корни, когда наши предки почитали Солнце праздником Коляды.

Когда приходят колядники, важно первым в дом впустить парня. Согласно обычаю, он принесет в дом мир и благополучие.

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Вечером в храмах начнутся торжественные богослужения, напоминающие о великом событии, с которого начался отсчет новой эры.

Ранее в Сочельник клали пучок сена на стол, поскольку Иисус Христос родился в яслях, где было много сена.

Существует на Сочельник и погодное поверье: если на богатую кутью иней или снег - то лето будет дождливым.