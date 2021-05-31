Сегодня мимо Земли пролетит гигантский астероид
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Во вторник, 1 июня, мимо Земли пролетит астероид 2021 KT1. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.
Детали
По данным NASA, астероид, известный как 2021 KT1, осуществит “близкое приближение” к Земле 1 июня около 10:24 утра по EDT (17:24 по киевскому времени).
Космический камень был классифицирован NASA как “потенциально опасный”. NASA обычно определяет, является ли астероид опасным, исследуя его размеры и расстояние от нашей планеты.
Слово “близкий” является относительным понятием в космическом отношении. По подсчетам, расстояние, которое астероид фактически пройдет мимо Земли, составляет около 4,5 млн миль. Несмотря на то, что это примерно в 19 раз больше, чем расстояние между Землей и Луной, NASA все еще учитывает проход в таблице данных о близких подхода.
Дополнение
Это не первый астероид , который в этом году летел к Земле. Так, в феврале в нашей планеты приближался астероид BS3, ширина которого составляет 110 метров.
Астрономы уже обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 0,05 астрономической единицы, или 7 млн км, около 8 тыс. Астероидов, размеры которых превышают 140 м. По оценкам экспертов NASA, такие небесные тела относятся к категории потенциально опасных. Общее количество крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25000.