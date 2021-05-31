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Сьогодні повз Землю пролетить гігантський астероїд

Київ • УНН

 • 24393 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. У вівторок, 1 червня, повз Землю пролетить астероїд 2021 KT1. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Сьогодні повз Землю пролетить гігантський астероїд

Деталі

За даними NASA, астероїд, відомий як 2021 KT1, здійснить “близьке наближення” до Землі 1 червня близько 10:24 ранку за EDT (17:24 за київським часом).

Космічний камінь був класифікований NASA як “потенційно небезпечний”. NASA зазвичай визначає, чи є астероїд небезпечним, досліджуючи його розміри та відстань від нашої планети.

Слово “близький” є відносним поняттям у космічному відношенні. За підрахунками, відстань, яку астероїд фактично пройде повз Землю, становить близько 4,5 мільйонів миль. Незважаючи на те, що це приблизно в 19 разів більше, ніж відстань між Землею і Місяцем, NASA все ще враховує прохід в таблиці даних про близькі підходи.

Доповнення

Це не перший астероїд, який цього року летів до Землі. Так, у лютому до нашої планети наближався астероїд BS3, ширина якого становить 110 метрів.

Астрономи вже виявили в навколоземному просторі, тобто в межах 0,05 астрономічної одиниці, або 7 млн ​​км, близько 8 тис. астероїдів, розміри яких перевищують 140 м. За оцінками експертів NASA, такі небесні тіла належать до категорії потенційно небезпечних. Загальна кількість великих астероїдів у навколоземному просторі може досягати 25 тисяч.

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