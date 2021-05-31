Сьогодні повз Землю пролетить гігантський астероїд

Деталі

За даними NASA, астероїд, відомий як 2021 KT1, здійснить “близьке наближення” до Землі 1 червня близько 10:24 ранку за EDT (17:24 за київським часом).

Космічний камінь був класифікований NASA як “потенційно небезпечний”. NASA зазвичай визначає, чи є астероїд небезпечним, досліджуючи його розміри та відстань від нашої планети.

Слово “близький” є відносним поняттям у космічному відношенні. За підрахунками, відстань, яку астероїд фактично пройде повз Землю, становить близько 4,5 мільйонів миль. Незважаючи на те, що це приблизно в 19 разів більше, ніж відстань між Землею і Місяцем, NASA все ще враховує прохід в таблиці даних про близькі підходи.

Доповнення

Це не перший астероїд, який цього року летів до Землі. Так, у лютому до нашої планети наближався астероїд BS3, ширина якого становить 110 метрів.

Астрономи вже виявили в навколоземному просторі, тобто в межах 0,05 астрономічної одиниці, або 7 млн ​​км, близько 8 тис. астероїдів, розміри яких перевищують 140 м. За оцінками експертів NASA, такі небесні тіла належать до категорії потенційно небезпечних. Загальна кількість великих астероїдів у навколоземному просторі може досягати 25 тисяч.