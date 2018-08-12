Сегодня оккупанты 20 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 5 раз с тяжелого вооружения. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает УНН.
Так, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Светлодарск, Зайцево, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.
Наряду с этим, враг обстрелял защитников Крымского, Водяного и Лебединского из минометов калибром 120 и 82 мм. По нашим позициям у Николаевки, что на Донецком направлении, работала вражеская снайперская пара.
В ходе боевых действий двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.
Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода, а также средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.