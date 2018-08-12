Сьогодні окупанти 20 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00, російські окупаційні війська 20 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 5 разів із важкого озброєння. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ООС, передає УНН.
Так, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне, Світлодарськ, Зайцеве, Мар’їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.
Поряд із цим, ворог обстріляв захисників Кримського, Водяного та Лебединського із мінометів калібром 120 та 82 мм. По наших позиціях біля Миколаївки, що на Донецькому напрямку, працювала ворожа снайперська пара.
У ході бойових дій двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей спостерігачі СММ ОБСЄ виявили десятки танків та артилерійських систем, розміщених поза межами визначених ділянок відведення, а також засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.