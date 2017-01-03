Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 230 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 150 транспортных средств, а на выезд 80 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
"Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда находилось на въезд/выезд такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/70; "Марьинка" - 150/80; "Новотроицкое" - 60/30; "Гнутово" - 120/20.
За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 11100 человек и 2000 транспортных средств:
"Майорское" - 2470 человек и 410 транспортных средств;
"Марьинка" - 3570 человек и 825 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 2220 человек и 525 транспортных средств;
"Гнутово" - 935 человек и 245 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 1870 человек.
В КПВВ "Гнутово" пограничниками Донецкого отряда выявлены признаки подделки документа на постоянное место жительства в Украине у гражданина Сирии, который направлялся на выход на неподконтрольную территорию. Задержанный передан сотрудникам полиции.
Сейчас все КПВВ работают в штатном режиме.