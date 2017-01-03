Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворилися черги з 230 автівок

“Сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду перебувало на в’їзд/виїзд така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 60/70; “Мар’їнка” — 150/80; “Новотроїцьке” — 60/30; “Гнутове” — 120/20.

Протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнули 11,1 тисяч осіб та 2 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 2470 осіб та 410 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 3570 осіб та 825 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 2220 осіб та 525 транспортних засобів;

“Гнутове” — 935 осіб та 245 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 1870 осіб.

У КПВВ “Гнутове” прикордонниками Донецького загону виявлено ознаки підробки посвідки на постійне місце проживання в Україні у громадянина Сирії, який прямував на вихід до непідконтрольної території. Затриманого передано співробітникам поліції.

Наразі усі КПВВ працюють в штатному режимі.