Сегодня "Динамо" примет "АЭК" в матче 1/16 финала Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против ФК "АЭК" из Афин, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В первом противостоянии на стадионе "Спиро Луис" Виктор Цыганков забил быстрый гол. Однако на 80-й минуте резервист "АЭК" Астре Айдаревич сравнял счет (1:1).
"АЭК" ранее никогда не противостоял в еврокубках украинским клубам. А вот киевляне имеют положительный баланс против греков. В 70-х они выбивали в плей-офф "Олимпиакос" и "ПАОК". После этого "динамовцы" провели еще два поединка с соперником из Греции. На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА-1998/99 они обменялись победами с "Панатинаикосом" (1:2 в гостях, 2:1 дома).
"Динамо" 10 раз начинало двухматчевую дуэль в плей-офф с ничьей в гостях и в 9 случаях проходило в следующий этап. При этом 4 раза счет после первого матча был как раз 1:1.
У "АЭК" статистика значительно хуже - 8 раз греки начинали двухматчевое противостояние с домашней ничьей, но дальше проходили только 2 раза. Четыре последние дуэли закончились для "АЭК" вылетом.
Примечательно, что "Динамо" идет без поражений в шести последних еврокубковых матчах на своем поле, из них пять выиграло. "АЭК" не проигрывает в Европе девять матчей, из них шесть последних завершил вничью. Из этих девяти встреч в пяти афиняне не пропустили.
Стоит отметить, что принять участие в матче точно не смогут защитники Карлос Самбрано и Иосиф Пиварич, а также нападающий Мбокани.
Добавим, что словенский арбитр Матей Юг даст стартовый свисток поединка в 20:00.