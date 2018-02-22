Сьогодні "Динамо" прийматиме "АЕК" у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти ФК "АЕК" з Афін, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У першому протистоянні на стадіоні “Спіро Луіс” Віктор Циганков забив швидкий гол. Однак на 80-й хвилині резервіст “АЕКа” Астрі Айдаревіч зрівняв рахунок (1:1).
“АЕК” раніше ніколи не протистояв у єврокубках українським клубам. А ось кияни мають позитивний баланс проти греків. У 70-х вони вибивали в плей-оф “Олімпіакос” і “ПАОК”. Після цього “динамівці” провели ще два поєдинки з суперником з Греції. На груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА-1998/99 вони обмінялися перемогами з “Панатінаїкосом” (1:2 в гостях, 2:1 вдома).
“Динамо” 10 разів починало двоматчеву дуель в плей-оф з нічиєї в гостях і в 9 випадках проходило в наступний етап. При цьому 4 рази рахунок після першого матчу був якраз 1:1.
У “АЕКа” статистика значно гірше — 8 раз греки починали двоматчеве протистояння з домашньої нічиєї, але далі проходили тільки 2 рази. Чотири останні дуелі закінчилися для “АЕКа” вильотом.
Примітно, що “Динамо” йде без поразок в шести останніх єврокубкових матчах на своєму полі, з них п’ять виграло. “АЕК” не програє в Європі дев’ять матчів, з них шість останніх завершив внічию. З цих дев’яти зустрічей в п’яти афіняни не пропустили.
Варто відзначити, що взяти участь в матчі точно не зможуть захисники Карлос Самбрано і Йосип Піварич, а також нападник Дьємерсі Мбокані.
Додамо, що словенський арбітр Матей Юг дасть стартовий свисток поєдинку о 20:00.