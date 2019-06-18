Сегодня День устойчивой гастрономии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Генеральная ассамблея ООН в декабре 2016 года приняла резолюцию, провозгласив 18 июня Днем устойчивой гастрономии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ООН.
День устойчивой гастрономии помогает обратить внимание на важность устойчивой гастрономии в жизни людей. Каждый народ и его культура вносят свой вклад в устойчивое развитие посредством культуры питания и гастрономии, отметили в ООН.
Решение о провозглашении этого дня, как отмечается, продиктовано тем, что гастрономия является элементом культурного самовыражения, связанным с природным и культурным разнообразием мира, и подтверждая, что все культуры и цивилизации могут способствовать устойчивому развитию и играют решающую роль в его достижении.
Также отмечается, что продовольственные товары, помеченные этикеткой географической индикации, имеют ежегодный мировой товарооборот в размере более 50 миллиардов долларов США. Такие продукты имеют специфические характеристики, качества и репутацию, обусловленные их географическим происхождением.
Необходимо сосредоточить внимание мирового сообщества на той роли, которую устойчивая гастрономия - благодаря ее взаимосвязи со всеми тремя компонентами устойчивого развития - может сыграть в достижении целей в области устойчивого развития, в том числе за счет ускорения сельскохозяйственного развития, повышения продовольственной безопасности, улучшения питания, обеспечения устойчивого производства продовольствия и сохранения биоразнообразия, заявили в ООН.