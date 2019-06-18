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Сегодня День устойчивой гастрономии

Киев • УНН

 • 26609 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Генеральная ассамблея ООН в декабре 2016 года приняла резолюцию, провозгласив 18 июня Днем устойчивой гастрономии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ООН.

Сегодня День устойчивой гастрономии

День устойчивой гастрономии помогает обратить внимание на важность устойчивой гастрономии в жизни людей. Каждый народ и его культура вносят свой вклад в устойчивое развитие посредством культуры питания и гастрономии, отметили в ООН.

Решение о провозглашении этого дня, как отмечается, продиктовано тем, что гастрономия является элементом культурного самовыражения, связанным с природным и культурным разнообразием мира, и подтверждая, что все культуры и цивилизации могут способствовать устойчивому развитию и играют решающую роль в его достижении.

Также отмечается, что продовольственные товары, помеченные этикеткой географической индикации, имеют ежегодный мировой товарооборот в размере более 50 миллиардов долларов США. Такие продукты имеют специфические характеристики, качества и репутацию, обусловленные их географическим происхождением.

Необходимо сосредоточить внимание мирового сообщества на той роли, которую устойчивая гастрономия - благодаря ее взаимосвязи со всеми тремя компонентами устойчивого развития - может сыграть в достижении целей в области устойчивого развития, в том числе за счет ускорения сельскохозяйственного развития, повышения продовольственной безопасности, улучшения питания, обеспечения устойчивого производства продовольствия и сохранения биоразнообразия, заявили в ООН.

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