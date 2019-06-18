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Сьогодні День стійкої гастрономії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Генеральна асамблея ООН у грудні 2016 року ухвалила резолюцію, проголосивши 18 червня Днем стійкої гастрономії. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ООН.

Сьогодні День стійкої гастрономії

День стійкою гастрономії допомагає звернути увагу на важливість стійкої гастрономії в житті людей. Кожен народ і його культура вносять свій внесок в сталий розвиток через культуру харчування і гастрономії, відзначили в ООН.

Рішення про проголошення цього дня, як зазначається, продиктовано тим, що гастрономія є елементом культурного самовираження, пов'язаного з природним і культурним розмаїттям світу, і підтверджуючи, що всі культури і цивілізації можуть сприяти сталому розвитку і грають вирішальну роль в його досягненні.

Також наголошується, що продовольчі товари, помічені етикеткою географічної індикації, мають щорічний світовий товарообіг у понад 50 мільярдів доларів США. Такі продукти мають специфічні характеристики, якості та репутацію, обумовлені їх географічним походженням.

Необхідно зосередити увагу світової спільноти на тій ролі, яку стійка гастрономія - завдяки її взаємозв'язку з усіма трьома компонентами сталого розвитку - може зіграти в досягненні цілей в галузі сталого розвитку, в тому числі за рахунок прискорення сільськогосподарського розвитку, підвищення продовольчої безпеки, поліпшення харчування, забезпечення стійкого виробництва продовольства і збереження біорізноманіття, заявили в ООН.

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