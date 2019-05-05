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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 102498 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104297 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 127760 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112752 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138540 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144774 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130208 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Сегодня день рождения празднует Олимпийский чемпион Александр Абраменко

Сегодня день рождения празднует Олимпийский чемпион Александр Абраменко

Киев  •  УНН

 • 9350 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Сегодня день рождения празднует Олимпийский чемпион по фристайлу, украинец Александр Абраменко. Ему исполняется 31 год. Поздравления спортсмену обнародовал Национальный олимпийский комитет Украины на своем сайте, передает УНН.

"Олимпийская семья Украины поздравляет именинника с праздником! Пусть каждое мгновение жизни судьба шлет Вам добро, мир и счастье, крепкое здоровье, олимпийское долголетия и благополучия! Мира, добра и согласия", - говорится в поздравлении НОК.

Напомним, 18 февраля украинец Александр Абраменко завоевал "золото" на зимних Олимпийских играх 2018 в Пхенчхан по фристайлу и стал первым олимпийским чемпионом по фристайлу в составе сборной Украины.

В начале апреля этого года он был признан лучшим спортсменом 2018 года.

Абраменко родился 4 мая 1988 городе Первомайский в Харьковской области в семье военного. Начал тренироваться в 10 лет, первый прыжок выполнил в возрасте 12 лет. Воспитанник заслуженного тренера Украины Юрия Кобельника из Николаева.

Спортсмен является первым в Украине победителем Кубка мира в лыжной акробатике, который получил в 2016 году. Призер чемпионата мира 2019 года. Член сборной Украины на зимних Олимпийских играх 2006, 2010, 2014 м и 2018 годов. Серебряный призер юношеского чемпионата мира 2006 года.

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