Сегодня день рождения празднует Олимпийский чемпион Александр Абраменко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Сегодня день рождения празднует Олимпийский чемпион по фристайлу, украинец Александр Абраменко. Ему исполняется 31 год. Поздравления спортсмену обнародовал Национальный олимпийский комитет Украины на своем сайте, передает УНН.
"Олимпийская семья Украины поздравляет именинника с праздником! Пусть каждое мгновение жизни судьба шлет Вам добро, мир и счастье, крепкое здоровье, олимпийское долголетия и благополучия! Мира, добра и согласия", - говорится в поздравлении НОК.
Напомним, 18 февраля украинец Александр Абраменко завоевал "золото" на зимних Олимпийских играх 2018 в Пхенчхан по фристайлу и стал первым олимпийским чемпионом по фристайлу в составе сборной Украины.
В начале апреля этого года он был признан лучшим спортсменом 2018 года.
Абраменко родился 4 мая 1988 городе Первомайский в Харьковской области в семье военного. Начал тренироваться в 10 лет, первый прыжок выполнил в возрасте 12 лет. Воспитанник заслуженного тренера Украины Юрия Кобельника из Николаева.
Спортсмен является первым в Украине победителем Кубка мира в лыжной акробатике, который получил в 2016 году. Призер чемпионата мира 2019 года. Член сборной Украины на зимних Олимпийских играх 2006, 2010, 2014 м и 2018 годов. Серебряный призер юношеского чемпионата мира 2006 года.