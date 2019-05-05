Сегодня день рождения празднует Олимпийский чемпион Александр Абраменко

"Олимпийская семья Украины поздравляет именинника с праздником! Пусть каждое мгновение жизни судьба шлет Вам добро, мир и счастье, крепкое здоровье, олимпийское долголетия и благополучия! Мира, добра и согласия", - говорится в поздравлении НОК.

Напомним, 18 февраля украинец Александр Абраменко завоевал "золото" на зимних Олимпийских играх 2018 в Пхенчхан по фристайлу и стал первым олимпийским чемпионом по фристайлу в составе сборной Украины.



В начале апреля этого года он был признан лучшим спортсменом 2018 года.



Абраменко родился 4 мая 1988 городе Первомайский в Харьковской области в семье военного. Начал тренироваться в 10 лет, первый прыжок выполнил в возрасте 12 лет. Воспитанник заслуженного тренера Украины Юрия Кобельника из Николаева.

Спортсмен является первым в Украине победителем Кубка мира в лыжной акробатике, который получил в 2016 году. Призер чемпионата мира 2019 года. Член сборной Украины на зимних Олимпийских играх 2006, 2010, 2014 м и 2018 годов. Серебряный призер юношеского чемпионата мира 2006 года.