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Сьогодні день народження святкує Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Сьогодні день народження святкує Олімпійський чемпіон з фристайлу, українець Олександр Абраменко. Йому виповнюється 31 рік. Привітання спортсмену оприлюднив Національний олімпійський комітет України на своєму сайті, передає УНН.

“Олімпійська родина України щиро вітає іменинника зі святом! Нехай кожної миті життя доля шле Вам добро, мир і щастя, міцне здоров’я, олімпійське довголіття і благополуччя! Миру, добра та злагоди”, — йдеться у вітанні НОК.

Нагадаємо, 18 лютого українець Олександр Абраменко здобув “золото” на зимових Олімпійських іграх 2018 у Пхьончхані з фрістайлу і став першим олімпійським чемпіоном з фристайлу у складі збірної України.

На початку квітня цього року його було визнано найкращим спортсменом 2018 року.

Абраменко народився 4 травня 1988 року місті Первомайський на Харківщині в сім’ї військового. Почав тренуватись у 10 років, перший стрибок виконав у віці 12 років. Вихованець заслуженого тренера України Юрія Кобельника з Миколаєва.

Спортсмен є першим в Україні переможцем Кубка світу в лижній акробатиці, який отримав 2016 року. Призер чемпіонату світу 2019 року. Член збірної України на зимових Олімпійських іграх 2006, 2010, 2014 і 2018 років. Срібний призер юнацького чемпіонату світу 2006 року.

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