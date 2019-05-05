Сьогодні день народження святкує Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко

“Олімпійська родина України щиро вітає іменинника зі святом! Нехай кожної миті життя доля шле Вам добро, мир і щастя, міцне здоров’я, олімпійське довголіття і благополуччя! Миру, добра та злагоди”, — йдеться у вітанні НОК.

Нагадаємо, 18 лютого українець Олександр Абраменко здобув “золото” на зимових Олімпійських іграх 2018 у Пхьончхані з фрістайлу і став першим олімпійським чемпіоном з фристайлу у складі збірної України.



На початку квітня цього року його було визнано найкращим спортсменом 2018 року.



Абраменко народився 4 травня 1988 року місті Первомайський на Харківщині в сім’ї військового. Почав тренуватись у 10 років, перший стрибок виконав у віці 12 років. Вихованець заслуженого тренера України Юрія Кобельника з Миколаєва.

Спортсмен є першим в Україні переможцем Кубка світу в лижній акробатиці, який отримав 2016 року. Призер чемпіонату світу 2019 року. Член збірної України на зимових Олімпійських іграх 2006, 2010, 2014 і 2018 років. Срібний призер юнацького чемпіонату світу 2006 року.