В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур. Большинство погибших - 196 человек - были гражданами Нидерландов.

Сразу после трагедии, в соответствии с заключенными международными соглашениями между Украиной, Австралией, Бельгией, Нидерландами и Малайзией, была создана Международная совместная следственная группа (JIT) по расследованию причин катастрофы.

В этом году, 24 мая, Совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

Накануне четвертой годовщины этой трагедии министры иностранных дел стран G7 в очередной раз призвали Россию добросовестно сотрудничать с Австралией и Нидерландами, чтобы объяснить и решить все вопросы по ЗРК "Бук", с которой, по результатам расследования Совместной следственной группы (JIT), сбили малазийский Boeing.