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Сегодня бюллетени доставят в 4 области Украины

Киев • УНН

 • 8635 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В 10 областей Украины уже было передано избирательные бюллетени к голосованию на выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом во время брифинга в Киеве в четверг заявил директор Государственного предприятия "Полиграфический комбинат" Украина "по изготовлению ценных бумаг" Юрий Онищенко, передает корреспондент УНН.

Сегодня бюллетени доставят в 4 области Украины

"Наше предприятие выполняет государственный заказ по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сказал Онищенко.

Он отметил, что во времена независимой Украины нынешний бюллетень является крупнейшим по размеру, 20*80 см.

Стандартная упаковка бюллетеня содержит 500 экземпляров и весит почти 7 кг. По подсчетам директора Государственного предприятия, за время выполнения этого заказа будет упаковано более 60 тыс. упаковок бюллетеней.

"По состоянию на сегодня полиграфкомбинатом Украина отпечатано более 90% бюллетеней, передано ЦИК бюллетеней для 10 областей Украины. Сегодня будет передано бюллетени еще для 4 областей Украины, что будет составлять от общей стоимости 60% бюллетеней. По условиям договора Полиграфкомбинат "Украина" завершит печать бюллетеней 24 марта текущего года", - заявил он.

Как сообщал УНН, на выборы напечатают бюллетеней длиной, как расстояние от Киева до Монтевидео .

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