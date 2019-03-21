Сегодня бюллетени доставят в 4 области Украины

"Наше предприятие выполняет государственный заказ по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сказал Онищенко.



Он отметил, что во времена независимой Украины нынешний бюллетень является крупнейшим по размеру, 20*80 см.



Стандартная упаковка бюллетеня содержит 500 экземпляров и весит почти 7 кг. По подсчетам директора Государственного предприятия, за время выполнения этого заказа будет упаковано более 60 тыс. упаковок бюллетеней.



"По состоянию на сегодня полиграфкомбинатом Украина отпечатано более 90% бюллетеней, передано ЦИК бюллетеней для 10 областей Украины. Сегодня будет передано бюллетени еще для 4 областей Украины, что будет составлять от общей стоимости 60% бюллетеней. По условиям договора Полиграфкомбинат "Украина" завершит печать бюллетеней 24 марта текущего года", - заявил он.



Как сообщал УНН, на выборы напечатают бюллетеней длиной, как расстояние от Киева до Монтевидео .