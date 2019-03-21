Сьогодні бюлетені доставлять до 4 областей України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. До 10 областей України уже було передано виборчі бюлетені до голосування на виборах президента України 31 березня 2019 року. Про це під час брифінгу у Києві в четвер заявив директор Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" Юрій Оніщенко, передає кореспондент УНН.
"Наше підприємство виконує державне замовлення по виготовленню виборчих бюлетенів для голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - сказав Оніщенко.
Він зазначив, що за часів незалежної України цьогорічний бюлетень є найбільшим за розміром, 20*80 см.
Стандартна упаковка бюлетеня містить 500 примірників і важить майже 7 кг. За підрахунками директора Державного підприємства, за час виконання цього замовлення буде запаковано понад 60 тис. упаковок бюлетенів.
"Станом на сьогодні поліграфкомбінатом України віддруковано понад 90% бюлетенів, передано ЦВК бюлетенів для 10 областей України. Сьогодні буде передано бюлетені ще для 4 областей України, що складатиме від загальної вартості 60% бюлетенів. За умовами договору Поліграфкомбінат "Україна" завершить друк бюлетенів 24 березня поточного року", - заявив він.
Як повідомляв УНН, на вибори надрукують бюлетенів довжиною, як відстань від Києва до Монтевідео.