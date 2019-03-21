Сьогодні бюлетені доставлять до 4 областей України

"Наше підприємство виконує державне замовлення по виготовленню виборчих бюлетенів для голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - сказав Оніщенко.



Він зазначив, що за часів незалежної України цьогорічний бюлетень є найбільшим за розміром, 20*80 см.



Стандартна упаковка бюлетеня містить 500 примірників і важить майже 7 кг. За підрахунками директора Державного підприємства, за час виконання цього замовлення буде запаковано понад 60 тис. упаковок бюлетенів.



"Станом на сьогодні поліграфкомбінатом України віддруковано понад 90% бюлетенів, передано ЦВК бюлетенів для 10 областей України. Сьогодні буде передано бюлетені ще для 4 областей України, що складатиме від загальної вартості 60% бюлетенів. За умовами договору Поліграфкомбінат "Україна" завершить друк бюлетенів 24 березня поточного року", - заявив він.



Як повідомляв УНН, на вибори надрукують бюлетенів довжиною, як відстань від Києва до Монтевідео.