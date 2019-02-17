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Сегодня боевики уже четырежды обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. С начала суток российско-оккупационные войска уже четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщил спикер пресс-центра Минобороны Украины Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях учтено уже 4 прицельных вражеских обстрелов. При этом противник активно применял запрещенные Минскими договоренностями минометы", - отметил спикер Минобороны.

По его словам, на Луганском направлении с 4.30 российско-оккупационные войска выпустили 13 мин калибра 82 мм и вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по позициям подразделений Объединенных сил в районе Катериновки.

На Донецком направлении боевики два раза обстреляли защитников Водяного из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а также с 82-мм миномета.

Запрещенные минометы калибра 120 и 82 мм противник также использовал во время утреннего обстрела позиций ВСУ вблизи Лебединского. За 45 минут, с 7:10 до 7:55, украинские военные насчитали на своих позициях 8 разрывов мин калибра 82 мм и один - мины 120-го калибра.

Как добавили в Минобороны, в результате обстрелов один украинский военнослужащий ранен и сейчас получает необходимую помощь в одном из военных мобильных госпиталей.

Напомним, вчера, 16 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было ранено бойца ВСУ.

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