Сьогодні бойовики вже чотири рази обстріляли українські позиції

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях обліковано вже 4 прицільних ворожих обстріли. При цьому противник активно застосовував заборонені Мінськими домовленостями міномети", - зазначив спікер Міноборони.

За його словами, на Луганському напрямку з 4.30 російсько-окупаційні війська випустили 13 мін калібру 82 мм та вели вогонь з великокаліберних кулеметів по позиціях підрозділів Об’єднаних сил в районі Катеринівки.

На Донецькому напрямку бойовики два рази обстріляли захисників Водяного з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а також з 82-мм міномету.

Заборонені міномети калібру 120 та 82 мм противник також використав під час ранкового обстрілу позицій ЗСУ поблизу Лебединського. За 45 хвилин, з 7:10 до 7:55, українські військові нарахували на своїх позиціях 8 розривів мін калібру 82 мм та один — міни 120-го калібру.

Як додали в Міноборони, в результаті обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення і наразі отримує необхідну допомогу в одному з військових мобільних госпіталів.

Нагадаємо, вчора, 16 лютого, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було поранено бійця ЗСУ.