На Донбасі поранено бійця ЗСУ

"З опівночі до 18 години 16 лютого бойовики двічі стріляли по позиціях українських військовослужбовців в районі міста Авдіївка. Застосовували при цьому гранатомети і стрілецьку зброю. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілів українських захисників не зареєстровано. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Підрозділи, що обороняються, відповіли на ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються", - сказано у повідомлені.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.



Як повідомляв УНН, бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових, є загиблий та поранені.