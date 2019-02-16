На Донбассе ранено бойца ВСУ

"С полуночи до 18 часов 16 февраля боевики дважды стреляли по позициям украинских военнослужащих в районе города Авдеевка. Применяли при этом гранатометы и стрелковое оружие. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов украинских защитников не зарегистрированы. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Обединенных сил получил ранения. Подразделения обороняющихся ответили на вражеский огонь с применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.



Как сообщал УНН, боевики осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных, является погибший и раненые.