Сегодня боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение враг не применял. Об этом сообщила пресс-служба ООС в сети Facebook, передает УНН.
Оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Светлодарск, Пески.
Потерь среди украинских защитник нет.
Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 23 раза нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз с запрещенного минского договоренностям 120-мм миномета.