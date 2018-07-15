Сегодня боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня - ООС

Оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Светлодарск, Пески.

Потерь среди украинских защитник нет.

Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 23 раза нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз с запрещенного минского договоренностям 120-мм миномета.