Сьогодні бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню - ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння ворог не застосовував. Про це повідомила прес-служба ООС в мережі Facebook, передає УНН.
Окупанти відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське,Новолуганське, Світлодарськ, Піски.
Втрат серед українських захисників немає.
Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 23 рази порушували режим припинення вогню, в тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями 120-мм міномету.