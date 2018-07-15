Сьогодні бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню - ООС

Окупанти відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське,Новолуганське, Світлодарськ, Піски.

Втрат серед українських захисників немає.

Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 23 рази порушували режим припинення вогню, в тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями 120-мм міномету.