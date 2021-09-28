80 годовщина: сегодня День памяти трагедии Бабьего Яра

80 лет трагедии Бабьего Яра

Только за два дня — 29 и 30 сентября 1941-го года — в урочище Бабий Яр в Киеве расстреляли почти 34 тысяч евреев.

Первый расстрел произошёл 27 сентября 1941 года, когда было расстреляно 752 пациента психиатрической больницы им. Ивана Павлова, которая размещалась непосредственно возле Бабьего Яра. Точное место расстрела неизвестно.

Предпосылкой к проведению акции была откровенная ложь об участии евреев в минировании и взрывах 24 сентября 1941 на Крещатике, в результате которых погибли многие солдат и офицеров вермахта.

В конце сентября 1941 зондеркоманда захватила девять ведущих раввинов м. Киева и приказала им сделать воззвание: “После санобработки все евреи и их дети, как элитная нация, будут переправлены в безопасные места ...”.

27-28 сентября на стенах домов, заборах и столбах появились объявления с текстом на украинском, русском и немецком языках: “Все евреи города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 в 8:00 утра на угол Мельниковой и Дегтяревской улиц (возле кладбища). Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и пр. Кто из евреев не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян”. Масса людей, которые двигались с разных районов города, сливалась в один поток на улице Мельникова. В конце ее, у противотанкового рва, ограждена “ежами”, была поставлена “залог”, по которой развернута походная канцелярия. Поочередно от толпы отделяли 30-40 человек и под конвоем вели “регистрироваться”. У людей отбирали все документы и ценности. Документы в спешке бросали в мешки если и просто на землю, где они лежали толстым слоем. Затем евреев заставляли раздеваться и через проходы в насыпи выводили к краю оврага, на противоположной стороне которого на специально оборудованной деревянной платформе сидел пулеметчик. Под безжалостный огонь пулемета полицейские загоняли палками растерянных, голых, совершенно бесчувственных людей, не давая им опомниться, сориентироваться. Отчаянное рыдания, крики полицейских, мольбы о помощи, проклятия палачам, молитвы, заглушались веселыми мелодиями вальсов из громкоговорителей, грохотом самолета кружил над оврагом...

Массовые расстрелы в Бабьем Яру и расположенном рядом с ним Сырецком концлагере проводились и позже, вплоть до освобождения Киева от оккупации.

Оценки по количеству жертв

В различных публикациях даются разные цифры общего количества уничтоженных в Бабьем Яру — примерно от 70 тысяч до 150 тыс. человек. В 1946 году на Нюрнбергском процессе приводилась оценка около 100 тысяч человек, согласно выводам специальной государственной комиссии для расследования нацистских преступлений во время оккупации Киева.

По данным историка, ведущего научного сотрудника Музея истории Киева, ответственного секретаря Общественного комитета по увековечению памяти жертв Бабьего Яра Виталия Нахмановича, за все время немецкой оккупации в Бабьем Яру были расстреляны 90-100 тысяч человек, из них где-то 65-70 тысяч евреев.

Мероприятия к 80-й годовщине трагедии

29-30 сентября 2021 в Бабьем Яру состоятся памятные мероприятия, которые организуют Украинский институт национальной памяти, Национальный историко-мемориальный заповедник “Бабий Яр”, Институт истории Украины Национальной академии наук при поддержке Всемирного Конгресса Украинцев.

Мемориальные мероприятия начнутся 29 сентября в 10:00 с символического заполнения высшими должностными лицами государства памятного огня, который горит в течение двух дней у памятника погибшим киевлянам и военнопленным.

Также на той же локации 29 сентября, в 20:30, состоится межрелигиозная молитва о жертвах Бабьего Яра. Приобщиться приглашают всех желающих независимо от вероисповедания. Молитву проведут Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав и главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман.

В частности, 29 сентября к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра одновременно в 15 тысячах школ Украины пройдет Национальный урок памяти. Его проведет Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” совместно с Министерством образования и науки Украины. Урок призван выработать негативное отношение к фактам дискриминации, пренебрежения к человеческому достоинству, посягательств на право на жизнь.

Урок для учащихся 5-11 классов будет проходить на базе онлайн-платформы “Красная точка памяти”, разработанной Мемориальным центром. Все материалы подготовлены с учетом возраста и эмоциональной зрелости школьников. Стрим урока также будет осуществляться на сайте Министерства образования и науки и в социальных сетях Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”.

“По результатам исследований почти половина украинцев не знает, где находится Бабий Яр. Именно поэтому основной задачей образовательного направления Мемориального центра является просвещение и создание новых моделей преподавания истории Холокоста, — отметила директор образовательных проектов Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” Анна Мазарчук.

В режиме реального времени учителя и школьники уже сейчас документируют локальную и региональную историю Второй мировой войны и Холокоста, а именно записывают воспоминания очевидцев, оцифровывают музейные экспонаты и артефакты из домашних архивов, ищут информацию о местных памятники жертвам Холокоста. Все записанные свидетельства и оцифрованные достопримечательности добавляются на платформу и становятся красными точками на карте, которые состоят в общую единую историю. Главная цель проекту — сформировать такое общество, в котором невозможно повторение трагедии, подобной Холокоста.