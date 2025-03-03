Соглашение с Украиной по полезным ископаемым пока не обсуждается - министр финансов США
Киев • УНН
Министр финансов США заявил, что вопрос подписания соглашения с Украиной по полезным ископаемым пока не рассматривается. Решение принято после досрочного отъезда Зеленского из Белого дома из-за спора с Трампом.
Вопрос подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами Америки по полезным ископаемым пока не рассматривается. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По его словам, он не знает, "о чем думал президент Украины Владимир Зеленский".
"Все, что должен был сделать президент Зеленский, - это прийти и подписать это экономическое соглашение", - сказал Бессент.
На вопрос, остается ли вопрос подписания соглашения на повестке дня, он ответил: "Не сейчас".
"Я думаю, мы должны увидеть, захочет ли президент Зеленский продолжать - какая польза от экономического соглашения, которое будет признано спорным, если он хочет, чтобы боевые действия продолжались? Президент Трамп хочет мирного соглашения", - добавил министр финансов США.
Контекст
28 февраля Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Совместная пресс-конференция была отменена после конфликта по гарантиям безопасности для Украины. Вашингтон и Киев не подписали соглашение о полезных ископаемых.
Украина готова подписать соглашение по ископаемым и это будет первым шагом к гарантиям безопасности - Зеленский01.03.25, 01:43 • 38821 просмотр