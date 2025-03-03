Угода з Україною щодо корисних копалин наразі не обговорюється - міністр фінансів США
Київ • УНН
Міністр фінансів США заявив, що питання підписання угоди з Україною щодо корисних копалин наразі не розглядається. Рішення прийняте після дострокового від'їзду Зеленського з Білого дому через суперечку з Трампом.
Питання підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо корисних копалин наразі не розглядається. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє УНН із посиланням на CNN.
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За його словами, він не знає, "про що думав президент України Володимир Зеленський".
"Все, що мав зробити президент Зеленський, - це прийти і підписати цю економічну угоду", - сказав Бессент.
На запитання, чи питання підписання угоди залишається на порядку денному, він відповів: "Не зараз".
"Я думаю, ми повинні побачити, чи захоче президент Зеленський продовжувати - яка користь від економічної угоди, яка буде визнана спірною, якщо він хоче, щоб бойові дії тривали? Президент Трамп хоче мирної угоди", - додав міністр фінансів США.
Контекст
28 лютого Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Спільну прес-конференцію було скасовано після конфлікту щодо гарантій безпеки для України. Вашингтон та Київ не підписали угоду про корисні копалини.
Україна готова підписати угоду щодо копалин і це буде першим кроком до гарантій безпеки - Зеленський01.03.25, 01:43 • 38828 переглядiв