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Угода з Україною щодо корисних копалин наразі не обговорюється - міністр фінансів США

Київ • УНН

 • 33323 перегляди

Міністр фінансів США заявив, що питання підписання угоди з Україною щодо корисних копалин наразі не розглядається. Рішення прийняте після дострокового від'їзду Зеленського з Білого дому через суперечку з Трампом.

Угода з Україною щодо корисних копалин наразі не обговорюється - міністр фінансів США

Питання підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо корисних копалин наразі не розглядається. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

За його словами, він не знає, "про що думав президент України Володимир Зеленський".

"Все, що мав зробити президент Зеленський, - це прийти і підписати цю економічну угоду", - сказав Бессент.

На запитання, чи питання підписання угоди залишається на порядку денному, він відповів: "Не зараз".

"Я думаю, ми повинні побачити, чи захоче президент Зеленський продовжувати - яка користь від економічної угоди, яка буде визнана спірною, якщо він хоче, щоб бойові дії тривали? Президент Трамп хоче мирної угоди", - додав міністр фінансів США.

Контекст

28 лютого Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Спільну прес-конференцію було скасовано після конфлікту щодо гарантій безпеки для України. Вашингтон та Київ не підписали угоду про корисні копалини.

Україна готова підписати угоду щодо копалин і це буде першим кроком до гарантій безпеки - Зеленський01.03.25, 01:43 • 38828 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
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