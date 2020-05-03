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Собака Джесси, которая побывала в плену РФ, вернулась на "Яны Капу"

Киев • УНН

 • 54165 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Собака Джесси, которая вместе с украинскими моряками была захвачена Россией у Керченского пролива в ноябре 2018 года, вернулась на “службу”. Фото пса в Facebook обнародовала журналист Алина Деак, передает УНН.

Собака Джесси, которая побывала в плену РФ, вернулась на "Яны Капу"

"Кто узнает?" - написала журналистка.

Ей ответил адвокат военнопленных моряков Николай Полозов.

"Героическая собака Джесси с буксира "Яны-Капу" снова на боевом посту!" - написал он.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Джесси вернулась на родину в июле 2019 года.

А уже 7 сентября того же года состоялся обмен между Украиной и РФ, в результате которого домой вернулись все захваченные украинские моряки.

Украинские Национальные Новости

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