Собака Джесси, которая побывала в плену РФ, вернулась на "Яны Капу"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Собака Джесси, которая вместе с украинскими моряками была захвачена Россией у Керченского пролива в ноябре 2018 года, вернулась на “службу”. Фото пса в Facebook обнародовала журналист Алина Деак, передает УНН.
"Кто узнает?" - написала журналистка.
Ей ответил адвокат военнопленных моряков Николай Полозов.
"Героическая собака Джесси с буксира "Яны-Капу" снова на боевом посту!" - написал он.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.
Джесси вернулась на родину в июле 2019 года.
А уже 7 сентября того же года состоялся обмен между Украиной и РФ, в результате которого домой вернулись все захваченные украинские моряки.