Собака Джессі, яка побувала у полоні РФ, повернулась на "Яни Капу"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Собака Джессі, яка разом з українськими моряками була захоплена Росією біля Керченської протоки у листопаді 2018 року, повернулась до “служби”. Фото песика у Facebook оприлюднила журналіст Аліна Деак, передає УНН.
“Хто впізнає?”, — написала журналістка.
Їй відповів адвокат військовополонених моряків Микола Полозов.
“Героїчна собака Джессі з буксира „Яни-Капу“ знову на бойовому посту!” — написав він.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.
Джессі повернулась на батьківщину у липні 2019 року.
А вже 7 вересня того ж року відбувся обмін між Україною та РФ, внаслідок якого додому повернулись всі захоплены українськы моряки.