Со стороны Польши могут 18 апреля возобновить блокаду перед пунктом пропуска "Краковец" - таможенники

С польской стороны планируют возобновить блокаду грузов с 18 по 20 апреля перед пунктом пропуска "Корчева-Краковец" на границе с Украиной, пропуская только 1 автомобиль в час, сообщили в среду Гостаможслужбе, пишет УНН.

По информации польской стороны, вероятно, планируется блокировка грузов на въезд в Украину в период с 09:00 18.04.2024 по 09:00 20.04.2024 года перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец". Пропускная способность будет составлять 1 автомобиль в час. Сообщается, что это не будет касаться гуманитарных и военных грузов - сообщили в Гостаможслужбе в Telegram.

Движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в обоих направлениях будет осуществляться беспрепятственно, отметили в ведомстве.

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