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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68391 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84192 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86902 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109002 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100903 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104779 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111736 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

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Сноубордистка Мойоли принесла Италии второе "золото" на Играх в Пхенчхане

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. На Олимпийских зимних играх в корейском Пхенчхане были разыграны медали в сноубординге в дисциплине кросс среди женщин, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

22-летняя итальянка Микела Мийоли прошла через квалификацию, четвертьфинальный и полуфинальный заезды и в решающем финишировала первой. Серебряную медаль выиграла француженка Джулия Перейра де Соуза, а “бронзу” — представительница Чехии Ева Самкова.

Украинский в этой дисциплине участие не принимали.

Заметим, что итальянка в 18-летнем возрасте участвовала на Олимпиаде в Сочи, но из-за падения не могла побороться за медали.
Добавим, что на счету сборной Италии в целом уже две золотые награды, 1 “серебряная” и три “бронзовые”.

Первое “золото” игр в Пхенчхан завоевала представительница шорт-треку Адрианна Фонтана.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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