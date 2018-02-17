Сноубордистка Мойоли принесла Италии второе "золото" на Играх в Пхенчхане
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. На Олимпийских зимних играх в корейском Пхенчхане были разыграны медали в сноубординге в дисциплине кросс среди женщин, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
22-летняя итальянка Микела Мийоли прошла через квалификацию, четвертьфинальный и полуфинальный заезды и в решающем финишировала первой. Серебряную медаль выиграла француженка Джулия Перейра де Соуза, а “бронзу” — представительница Чехии Ева Самкова.
Украинский в этой дисциплине участие не принимали.
Заметим, что итальянка в 18-летнем возрасте участвовала на Олимпиаде в Сочи, но из-за падения не могла побороться за медали.
Добавим, что на счету сборной Италии в целом уже две золотые награды, 1 “серебряная” и три “бронзовые”.
Первое “золото” игр в Пхенчхан завоевала представительница шорт-треку Адрианна Фонтана.