Сноубордистка Мойолі принесла Італії друге "золото" на Іграх у Пхьончхані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. На Олімпійських зимових іграх в корейському Пхьончхані були розіграні медалі у сноубордингу в дисципліні крос серед жінок, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
22-річна італійка Мікела Мійолі пройшла через кваліфікацію, чвертьфінальний і півфінальний заїзди і у вирішальному фінішувала першою. Срібну медаль виграла француженка Джулія Перейра Де Соуза, а “бронзу” — представниця Чехії Єва Самкова.
Українки у цій дисципліні участь не приймали.
Зауважимо, що італійка у 18-річному віці приймала участь на Олімпіаді в Сочі, але через падіння не могла поборотися за медалі.
Додамо, що на рахунку збірної Італії загалом вже дві золоті нагороди, 1 “срібна” та три “бронзові”.
Перше “золото” ігор у Пхьончхані виборола представниця шорт-треку Адріанна Фонтана.