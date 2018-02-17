Сноубордистка Мойолі принесла Італії друге "золото" на Іграх у Пхьончхані

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. На Олімпійських зимових іграх в корейському Пхьончхані були розіграні медалі у сноубордингу в дисципліні крос серед жінок, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

22-річна італійка Мікела Мійолі пройшла через кваліфікацію, чвертьфінальний і півфінальний заїзди і у вирішальному фінішувала першою. Срібну медаль виграла француженка Джулія Перейра Де Соуза, а “бронзу” — представниця Чехії Єва Самкова.

Українки у цій дисципліні участь не приймали.

Зауважимо, що італійка у 18-річному віці приймала участь на Олімпіаді в Сочі, але через падіння не могла поборотися за медалі.
Додамо, що на рахунку збірної Італії загалом вже дві золоті нагороди, 1 “срібна” та три “бронзові”.

Перше “золото” ігор у Пхьончхані виборола представниця шорт-треку Адріанна Фонтана.

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