Снежная буря в США: количество погибших возросло до 64

Детали

Ослепительная снежная буря особенно поразила округ Эри, штат Нью-Йорк, на который приходится половина погибших – 33 человека, включая смерти в городе Баффало.

По всей стране резко упала температура воздуха, из-за огромных снежных заносов люди остаются в своих домах, движение по дороге затруднено. По данным СМИ, шторм унес жизни по меньшей мере 64 человека. Смертные случаи зафиксированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.

Офис судебно-медицинской экспертизы в округе Эри сообщил, что 25 смертей были напрямую связаны с метелью, большинство людей погибли из-за проблем с сердцем, а других нашли мертвыми в своих автомобилях.

Напомним

В США мощный зимний шторм вызвал сильное похолодание от Большого озера, вблизи Канады, до американо-мексиканской границы и привел к хаосу для путешественников во время Рождества.