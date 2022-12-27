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Снежная буря в США: количество погибших возросло до 64

Снежная буря в США: количество погибших возросло до 64

Киев • УНН

 • 782225 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Число погибших от исторической метели в Соединенных Штатах выросло до 64 во вторник вечером, поскольку рекордный снегопад заблокировал дороги, препятствующие спасательным операциям.

Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Детали

Ослепительная снежная буря особенно поразила округ Эри, штат Нью-Йорк, на который приходится половина погибших – 33 человека, включая смерти в городе Баффало.

По всей стране резко упала температура воздуха, из-за огромных снежных заносов люди остаются в своих домах, движение по дороге затруднено. По данным СМИ, шторм унес жизни по меньшей мере 64 человека. Смертные случаи зафиксированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.

Офис судебно-медицинской экспертизы в округе Эри сообщил, что 25 смертей были напрямую связаны с метелью, большинство людей погибли из-за проблем с сердцем, а других нашли мертвыми в своих автомобилях.

Напомним

В США мощный зимний шторм вызвал сильное похолодание от Большого озера, вблизи Канады, до американо-мексиканской границы и привел к хаосу для путешественников во время Рождества.

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