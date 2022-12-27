Сніжна буря у США: кількість загиблих зросла до 64
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Число загиблих від історичної хуртовини в Сполучених Штатах зросло до 64 у вівторок ввечері, оскільки рекордний снігопад заблокував дороги, які перешкоджають рятувальним операціям.
Про це повідомляє NBC News, передає УНН.
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Сліпуча снігова буря особливо вразила округ Ері, штат Нью-Йорк, на який припадає половина загиблих – 33 людини, включно зі смертями у місті Баффало.
По всій країні різко впала температура повітря, через величезні снігові замети люди залишаються у своїх будинках, рух дорогою ускладнений. За даними ЗМІ, шторм забрав життя щонайменше 64 людини. Смертні випадки зафіксовані в 12 штатах: Колорадо, Іллінойс, Канзас, Кентуккі, Мічиган, Міссурі, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннессі та Вісконсін.
Офіс судово-медичної експертизи в окрузі Ері повідомив, що 25 смертей були безпосередньо пов'язані з хуртовиною, більшість людей загинули через проблеми із серцем, а інших знайшли мертвими у своїх автомобілях.
Нагадаємо
У США потужний зимовий шторм викликав сильне похолодання від Великого озера, поблизу Канади, до американо-мексиканського кордону та привів до хаосу для подорожуючих під час Різдва.