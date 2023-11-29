Снимал работу ПВО в Одессе: СБУ задержала тиктокера

Служба безопасности Украины задержала 35-летнего одессита, который "засветил" в Тик-Ток работу противовоздушной обороны в Одессе, сообщили в СБУ, пишет УНН.

Детали

Сотрудники СБУ задержали 35-летнего одессита, который 5 ноября снимал на мобильный телефон работу ПВО и размещал соответствующие медиафайлы на собственной странице в Тик-Ток.

В описании под этим видео он указал точное время и место съемки. Уже через считанные минуты медиа попало в рекомендации многих пользователей соцсети, среди которых были представители спецслужб РФ.

Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных ударов по городу с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа "Шахед" - сообщили в СБУ.

Во время обысков в его квартире обнаружен мобильный телефон, который он использовал для незаконной съемки и распространения видео о боевых действиях съемки и распространения видео о боевой работе Сил обороны.

Блогеру грозит до 8 лет тюрьмы за распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

Ранее мужчина отбывал наказание за кражу и грабеж.

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