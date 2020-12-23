Снег на дорогах: в Украине произошло более тысячи ДТП, есть погибшие

"По состоянию на 18:00 на территории Украины - всего 1049, из которых 56 сообщений о ДТП с погибшими и/или травмированными, в результате чего 13 человек погибли и 64 - травмированы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на территории Киева - всего произошло 278 ДТП, из которых 3 сообщения о ДТП с погибшими и/или травмированными, в результате чего 3 человека травмированы.

Напомним, что на утро среды, 23 декабря, в западных, Киевской, Житомирской, Винницкой и Донецкой областях выпадал снег, местами намело до 5 сантиметров, местами - туман.

Кроме того, завтра, 24 декабря в Киеве ожидается гололед. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными.